Polícia Federal prende homem investigado em flagrante em operação contra material de abuso infantil na internet no município de Estância

A Polícia Federal em Sergipe deflagrou na manhã desta quinta-feira (12), a Operação Vale dos Ventos II, com o objetivo de combater o abuso sexual infantil e sua divulgação pela internet. Durante a ação, foi cumprido um mandado de busca e apreensão no Município de Estância, resultando na prisão em flagrante do investigado.

A investigação teve início em agosto de 2024, a partir da identificação de pessoa que mantinha cerca de dois mil arquivos relacionados a abuso sexual infantil armazenados em conta na nuvem.

A equipe policial confirmou o armazenamento do material criminoso no celular do investigado, resultando na apreensão do aparelho e na sua prisão em flagrante.

A ação é mais uma etapa dos trabalhos da Polícia Federal na repressão a esse tipo de crime e o nome da operação é alusivo ao Vale dos Ventos, que, segundo a mitologia, seria o círculo do inferno onde as almas que se entregaram à luxúria são eternamente atormentadas por furacões.

