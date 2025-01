POLÍCIA FEDERAL REALIZA OPERAÇÃO CONTRA ESQUEMA DE COMPRA DE VOTOS NO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS

Na manhã desta quarta (15), a Polícia Federal em Sergipe deflagrou a Operação Camisa Premiada, com o objetivo de investigar suspeitos de envolvimento em um esquema de compra de votos durante as Eleições Municipais de 2024 em Laranjeiras/SE.

A ação contou com a participação de 11 policiais federais, que cumpriram três mandados de busca e apreensão nos municípios de Laranjeiras/SE e Barra dos Coqueiros/SE.

As investigações tiveram início após uma diligência realizada pelo Ministério Público Eleitoral em 5 de outubro de 2024, em um povoado do município de Laranjeiras, na qual foram encontrados, no interior de um veículo, diversos materiais ligados à campanha de um candidato, incluindo adesivos, camisas de campanha e a quantia de R$ 5.000,00 em espécie. As evidências sugerem que os itens seriam utilizados para aliciar eleitores em troca de votos, configurando captação ilícita de sufrágio.

As apurações indicam que os envolvidos foram aliciados para atuar na compra de votos na região. Os materiais e a quantia apreendida reforçam as suspeitas de corrupção eleitoral.

A operação foi nomeada Camisa Premiada em referência às camisas de campanha encontradas em poder dos investigados no dia da abordagem.

Fonte PF/SE