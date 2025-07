Policia Federal reprime crime relacionado a abuso sexual infatojuvenil no município de Pacatuba

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (03), a Operação Panoptes II, com o objetivo de combater o abuso sexual infantil e sua divulgação via internet.

Durante a operação, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão no município de Pacatuba. No local, a equipe policial apreendeu celular e equipamentos eletrônicos do investigado, que serão submetidos posteriormente à perícia para confirmar a materialidade delitiva.

A investigação teve início a partir de informações de inteligência que apontaram a suspeita do investigado ter compartilhado arquivos de abusos sexual infantil em um grupo de mensagens internacional, além de ter armazenado em nuvem esse tipo de conteúdo.

Se confirmados os indícios, o investigado poderá responder pelos crimes de compartilhamento e armazenamento de material de abuso sexual infantil.

Com informações e foto da PF/SE