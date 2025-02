PC flagra furto de energia em oficina automotiva na Zona Sul de Aracaju

Uma operação conjunta entre as Polícias Civil, Científica e a empresa Energisa identificou nesta quarta-feira (19), fraude no consumo de energia de uma oficina automotiva localizada no bairro Marivan, em Aracaju.

O proprietário do estabelecimento foi conduzido à delegacia e deve responder pelo crime de furto de energia.

A Polícia Civil reforça à população que fraude e furto de energia são crimes previstos no Código Penal Brasileiro, com pena de até quatro anos de prisão, além de multa. A prática também impacta o fornecimento de energia na região e pode ocasionar acidentes fatais, pois só profissionais da Energisa estão autorizados a realizar intervenção na rede elétrica.

Para denunciar irregularidades relacionadas ao furto de energia, é possível manter contato, de forma anônima, pelo telefone 0800 079 0196 ou pelo aplicativo Energisa On.

As denúncias também podem ser realizadas diretamente para o Disque-Denúncia, da Polícia Civil, por meio do telefone 181.

Com informações e foto da SSP