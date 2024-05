POLÍCIA MILITAR ALINHA PLANEJAMENTO OPERACIONAL E LOGÍSTICO DE ATUAÇÃO NOS FESTEJOS JUNINOS EM SERGIPE

Na manhã desta sexta-feira (24), o Comando-Geral da Polícia Militar de Sergipe (PMSE) realizou reunião para alinhar o planejamento operacional e logístico nos festejos juninos da Orla de Atalaia e Grande Aracaju. As equipes serão estrategicamente distribuídas com o objetivo de garantir a segurança e a tranquilidade da população sergipana e turistas.

Durante a reunião, o comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro de Souza, ressaltou que a atuação da corporação conta com diversas operações, afim de proporcionar mais segurança para os que vão prestigiar os eventos.

“Teremos muito trabalho e muitos desafios, porém a Polícia Militar está preparada. Temos certeza que serão festejos juninos de muita paz e de muita tranquilidade. Elaboramos todo o planejamento operacional, afim de que os festejos ocorram com tranquilidade para o povo de Sergipe e os turistas que vêm nos prestigiar”, reforçou.

O subcomandante do Comando de Policiamento Militar da Capital, tenente-coronel Thiago Machado Costa, enfatizou que a corporação irá atuar com patrulhamento, rondas e operações de abordagem e bloqueios. “Essas ações ampliaram a segurança dos que vão participar dos eventos. Logo, a Polícia Militar segue com o planejamento operacional bem alinhado, e, com certeza, teremos eventos bem tranquilos e todos poderão curtir os festejos com muito paz”, complementou.

Outro ponto bastante destacado foi o apoio logístico para o bem-estar dos militares que atuarão nos eventos.

Fonte: Ascom PM/SE