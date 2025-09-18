POLICIA MILITAR APREENDE 11 QUILOS DE DROGAS E PRENDE MULHER POR TRÁFICO NO BAIRRO INDUSTRIAL, EM ARACAJU

Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) prenderam na tarde desta quarta-feira (17), uma mulher de 28 anos e apreendeu cerca de 11 quilos de drogas e outros materiais relacionados ao tráfico no Bairro Industrial, em Aracaju.

Os policiais receberam informações sobre um imóvel na Rua A, que estaria sendo usado como ponto de tráfico de drogas. As equipes da Radiopatrulha se deslocaram até o endereço e, ao se aproximarem da residência, notaram um forte odor de maconha.

Os policiais entraram no imóvel e encontraram 6,6 quilos de maconha e 4,4 quilos de cocaína, que estavam divididos em porções prontas para a venda e em tabletes maiores. Além das drogas, foram apreendidas duas balanças de precisão, diversos recipientes com lança-perfume, embalagens plásticas e três aparelhos celulares.

A mulher que estava no local informou que as drogas pertenciam a seu companheiro, que está atualmente preso no Complexo Penitenciário Manoel Carvalho Neto (COPEMCAN).

Ela foi presa e encaminhada, junto com o material apreendido, para a Delegacia de Narcóticos (DENARC).

Com informações e foto da PM/SE