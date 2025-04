Polícia Militar apreende 14 Kg de maconha na Zona Norte de Aracaju

Policiais do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha apreenderam na noite da última quinta-feira (04), 14 Kg de maconha no Bairro Olaria, Zona Norte de Aracaju.

Durante o patrulhamento de rotina no Bairro Olaria, policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha foram avisados de que havia um movimento intenso de consumo e tráfico de drogas na Rua Bruno Onofre.

A equipe policial foi até o endereço da denúncia e visualizou um homem com um bornal preto. Assim que percebeu a presença da viatura, o suspeito arremessou a sacola no chão e entrou em uma residência. Com o impacto da queda, 14 tabletes de maconha ficaram espalhados no local.

Após o descarte do entorpecente, o homem fugiu pulando os quintais de várias residências e não foi localizado.

A droga foi apreendida e encaminhada à Central de Flagrantes. O suspeito não foi identificado.

Com informações da PM/SE