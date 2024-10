POLÍCIA MILITAR APREENDE 150 KG DE MACONHA EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO; UM HOMEM FUGIU DO LOCAL

Policiais do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) apreenderam no final da tarde desta sexta-feira (18), 150 kg de maconha, em Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas pela policia militar são de que as equipes realizavam patrulhamento ostensivo no bairro Santa Cecília, quando receberam a denúncia, por meio de populares, que na rua das Orquídeas, havia uma movimentação suspeita em frente a uma residência em construção.

Os militares foram até o local e localizaram um homem, que a notar a presença policial, entrou pela área de mato e fugiu, tomando destino ignorado.

Dentro do imóvel, os PMs encontram a droga que foi encaminhada à delegacia.

Foto PM/SE