POLÍCIA MILITAR APREENDE 31 KG DE COCAÍNA EM RESIDÊNCIA NO BAIRRO ATALAIA NOVA, NA BARRA DOS COQUEIROS

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam neste domingo (18) em uma residência, 31 kg de cocaína no Bairro Atalaia Nova, no município da Barra dos Coqueiros. A droga foi apreendida após denúncias de populares.

A PM informou que moradores denunciaram a ocorrência de disparos de arma de fogo na Rua Beira Mar. Os policiais foram até o endereço indicado e flagraram o suspeito abandonando uma bolsa plástica e correndo para o interior da residência. Houve o acompanhamento tático, mas o homem conseguiu escapar.

Na bolsa, os militares encontraram um tablete de cocaína, e após a varredura no imóvel, apreenderam vários tabletes da mesma droga, uma balança de precisão, sacos plásticos usados no fracionamento do entorpecente e papel filme.

Os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia.

Com informações e foto PM/SE