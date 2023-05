Polícia Militar apreende 3,5 kg de drogas na Zona Norte de Aracaju

Policiais militares do Comando do Policiamento Militar Especializado (CPME) prenderam dois suspeitos de tráfico de drogas e apreenderam 3,5kg de entorpecentes no bairro Lamarão, em Aracaju. A ação policial ocorreu nessa quarta-feira (10).

De acordo com as informações policiais, os militares foram comunicados de que um ex-presidiário estaria trazendo drogas para o bairro São Carlos, em uma motocicleta.

Diante do fato, os policiais fizeram o cerco e identificaram o suspeito. Dois irmãos estavam no veículo, sendo que um deles, com passagem pelo sistema prisional, assumiu ser o dono dos entorpecentes.

Ao todo, foram apreendidos cerca de 3,5kg de maconha e crack. A droga e os suspeitos foram encaminhados à delegacia plantonista, onde foram adotadas as demais medidas legais cabíveis ao caso.

