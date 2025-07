Polícia Militar apreende 45Kg de drogas em Nossa Senhora do Socorro

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam no fim da tarde dessa quinta-feira (10), 45Kg de drogas, uma arma de fogo e uma grande quantidade de munições no município de Nossa Senhora do Socorro.

Os policiais receberam a informação de que uma casa no Bairro Guajará estava sendo utilizada como depósito de entorpecentes. No momento em que averiguavam a denúncia, os militares perceberam quando dois homens pularam o muro do quintal da residência e fugiram por uma área de mata fechada.

Durante as buscas no imóvel, os agentes encontraram uma pistola calibre .40 em cima de uma cama. Além do armamento, os policiais descobriram um piso falso que dava acesso a um compartimento subterrâneo, onde havia um tonel contendo 26,9 Kg de cocaína,18,6 Kg de maconha, uma balança de precisão, um colete balístico, 60 munições e um carregador de pistola.

Uma mulher que estava no local afirmou que havia retornado recentemente do município de Itabaiana e desconhecia a existência do material ilícito. Ainda assim, ela foi encaminhada à delegacia, juntamente como material apreendido, para o prosseguimento das investigações.

Com informações da PM/SE