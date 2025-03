POLICIA MILITAR APREENDE 62KG DE MACONHA E PRENDE HOMEM SUSPEITO EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Uma operação conjunta entre o Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRP) e a Agência Local de Inteligência (ALI) realizada na tarde desta terça-feira (11), resultou na apreensão de 62kg de maconha e na prisão de um homem em flagrante de um homem acusado de tráfico ilícito de drogas, em Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas pela policia são de que a prisão ocorreu após monitoramento de uma residência no Bairro Taiçoca de Fora, onde havia suspeita de intensa movimentação de tráfico de drogas. Ao abordar o suspeito, que saía da casa com um saco preto, os policiais encontraram um tablete de maconha.

Durante a busca pessoal, foi encontrado com o suspeito um tablete de maconha. Em seguida, ao revistar o imóvel, os policiais localizaram diversos tabletes da mesma substância, totalizando aproximadamente 62kg de maconha.

No local também foram apreendidos uma balança eletrônica branca, uma chave e um celular. O indivíduo foi preso em flagrante e conduzido, junto ao material apreendido, ao Departamento de Narcóticos (DENARC) para as providências legais cabíveis.

