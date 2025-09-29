POLÍCIA APREENDE ADOLESCENTE POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS NO INÁCIO BARBOSA

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), apreendeu neste domingo (28), um adolescente por suspeita de ato infracional análogo ao tráfico de drogas no Bairro Inácio Barbosa, em Aracaju.

Durante rondas ostensivas e preventivas na região, uma equipe do BPRp visualizou o passageiro de uma motocicleta, que demonstrou nervosismo ao notar a presença policial. Durante a abordagem, foi constatado que o motociclista trabalhava por aplicativo e que o adolescente estava de posse de 64 embalagens e 14 pinos de cocaína, além de uma porção de maconha e uma balança de precisão.

O suspeito assumiu a propriedade do material e foi encaminhado à Central de Flagrantes.

Com informações e foto da PM/SE