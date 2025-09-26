Polícia Militar apreende adolescente por suspeita de roubo no bairro Jabotiana em Aracaju

Na tarde desta quinta-feira (25), militares do 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam um adolescente por suspeita de roubo no bairro Jabotiana, em Aracaju.

A equipe foi acionada pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para atender a uma ocorrência de assalto nas proximidades do Colégio Estadual Joaquim Vieira Sobral. Ao chegar na localidade, os policiais receberam a informação de que três homens roubaram aparelhos celulares de transeuntes, mas dois deles evadiram-se e tomaram destino ignorado, levando a arma branca utilizada no delito.O terceiro suspeito foi contido por populares e flagrado com dois celulares.

O adolescente e as testemunhas foram encaminhados à Central de Flagrantes para a adoção das medidas legais cabíveis.

Fonte: Ascom PM/SE