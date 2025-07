Polícia Militar apreende arma de fogo e prende três homens suspeitos em feira livre, em Umbaúba

Policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) apreenderam uma arma de fogo e detiveram três suspeitos neste sábado (26), na feira livre de Umbaúba.

A equipe foi acionada por populares, que relataram a presença de um homem conduzindo uma motocicleta em alta velocidade e ostentando o que parecia ser uma arma de fogo.

O suspeito teria se deslocado até a feira da cidade, onde, segundo comerciantes, exibiu a arma diversas vezes com o intuito de intimidar quem trabalhava no local.

Com base nas informações repassadas, os policiais localizaram o prédio onde o homem havia entrado na companhia de duas outras pessoas. Ao notar a presença da equipe, o suspeito apareceu em uma das janelas, mas retornou rapidamente ao interior do imóvel.

Após localizar os suspeitos, foi realizada a abordagem. Com um dos homens foi localizada uma arma de fogo calibre .32, além de dois estojos de munição deflagrados. Os outros dois envolvidos afirmaram que estavam no local consumindo entorpecentes, inclusive, com eles havia uma porção de substância análoga à cocaína.

Todos os envolvidos foram conduzidos à Delegacia Regional de Estância.

Com informações e foto da PM/SE