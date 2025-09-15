Policia Militar apreende armas, drogas e um adolescente na Zona Norte de Aracaju

O Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp) apreendeu na manhã deste domingo (14), armas e drogas, no bairro Soledade, Zona Norte de Aracaju. Os objetos do ilícito estavam com um adolescente que também foi apreendido.

As equipes realizavam patrulhamento ostensivo, pela Rua Verde Branco, quando receberam uma denúncia, por meio de populares, sobre um homem que estava utilizando a sua residência para a comercialização de tráfico.

No local indicado, os militares depararam-se com o suspeito, que ao notar a presença a policial, adentrou ao imóvel, mas foi interceptado pelos PMs.

Com o jovem, que é menor de idade, os policiais encontraram duas armas de fogo do tipo revólver calibre. 38, um deles sem numeração, 14 cartuchos, cocaína, maconha, balança digital, duas facas e plástico filme.

O envolvido assumiu a propriedade de todo o material, e alegou que se utilizava dos meios ilícitos para se defender e ajudar no orçamento familiar.

O caso foi encaminhado à delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Com informações e foto da PM/SE