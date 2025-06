POLÍCIA MILITAR APREENDE ARMAS, MUNIÇÕES E MOTOCICLETA E DOIS HOMENS MORREM EM CONFRONTO EM PACATUBA

Militares da 5º Companhia Independente de Polícia Militar (5ºCIPM) apreenderam armas, munições e uma motocicleta em ação policial na cidade de Pacatuba, neste sábado (14).

Durante patrulhamento, a equipe recebeu informações sobre dois homens em uma motocicleta vermelha, supostamente armados.

Após diligências, os suspeitos foram localizados nas proximidades do trevo do Atalho e, ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram fugir.

Apesar da fuga, os policiais prosseguiram com o acompanhamento, com o objetivo de realizar a busca pessoal nos suspeitos. No entanto, foram surpreendidos com disparos de arma de fogo e revidaram. Assim que cessou o confronto, os homens suspeitos foram socorridos ao Hospital de Neópolis, mas não resistiram aos ferimentos e foram a óbito, conforme relatório médico.

Com os suspeitos, que não portavam documentos de identificação, foram apreendidos: um revólver calibre .38 com 12 munições (5 deflagradas e 7 intactas), um simulacro de pistola, dois aparelhos celulares e uma motocicleta Honda CG Titan KS.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Propriá.