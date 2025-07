POLÍCIA MILITAR APREENDE CARGA DE MADEIRA EXTRAÍDA DE UMA RESERVA DE MATA ATLÂNTICA NO MUNICÍPIO DE UMBAÚBA

Policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar apreenderam na última terça-feira (15), um caminhão com carga ilegal de madeira no município de Umbaúba.

Os militares foram acionados para averiguar a denúncia de que um caminhão transportava medeira extraída ilegalmente da reserva de Mata Atlântica, localizada no Assentamento Sabão, município de Indiaroba.

Após diligências na região, os policiais localizaram o veículo na Rodovia SE-488, na cidade de Umbaúba, onde deram voz de parada ao condutor. Questionado sobre a denúncia, o motorista do caminhão confirmou que não possuía nenhum documento que comprovasse a origem da madeira e autorizasse o transporte da carga.

O condutor e a carga de madeira foram encaminhados à Delegacia de Estância para que fossem tomadas as medidas legais.

Com informações e foto da PM/SE