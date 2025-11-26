POLÍCIA MILITAR APREENDE CERCA DE UM QUILO DE MACONHA DO TIPO FLOR, NO BAIRRO JAPÃOZINHO, EM ARACAJU

Policiais do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreenderam pouco mais de 1Kg de maconha do tipo flor em Aracaju. A droga foi encontrada dentro de um veículo de passeio, na noite dessa terça-feira (25).

A ação teve início após a denúncia de que havia um veículo transportando entorpecentes no Bairro Japãozinho. Durante as diligências, os policiais visualizaram o carro suspeito, com dois ocupantes, nas imediações da Rua da Pedra. Ao perceberem a presença dos oficiais, a dupla abandonou o veículo e empreendeu fuga do local.

Dentro do carro, os policiais encontraram pouco mais de 1Kg de maconha do tipo flor, parte da planta com altos teores psicoativos. Além da droga, também foi apreendido um documento em nome de um homem com passagens pelo sistema prisional pelos crimes de roubo e tráfico ilícito de entorpecentes.

O material foi encaminhado à delegacia para o prosseguimento das investigações e a identificação dos suspeitos.

Com informações e foto da PM/SE