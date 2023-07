Polícia Militar apreende cocaína e maconha na Zona Sul de Aracaju

Militares do Batalhão de Choque (BPChoque) prenderam em flagrante um homem por tráfico de drogas no bairro Santa Maria. Ele estava com cocaína e maconha, além de materiais utilizados na venda de drogas. A ação policial ocorreu na noite desse domingo (16).

De acordo com as informações policiais, durante rondas no bairro, os militares foram informados de uma intensa movimentação em uma rua próxima e que um homem estaria vendendo drogas na localidade.

Diante da denúncia e com as características do suspeito, os policiais foram ao local e flagraram o homem com uma bolsa plástica.

Na embalagem, foram encontrados 850 gramas de substância semelhante à cocaína, 30 gramas de substância semelhante à maconha, material utilizado na embalagem das drogas, uma balança de precisão e cadernos contendo anotações das vendas.

O suspeito e todo material apreendido foram conduzidos para Central de Flagrantes para adoção das medidas legais cabíveis ao caso.

Com informações e foto SSP