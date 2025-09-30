Policia Militar apreende drogas após perseguição no bairro Bugio, em Aracaju

Na tarde desta segunda-feira (29), a equipe da Força Tática do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM) realizou mais uma intervenção no combate ao tráfico de drogas na capital. A ocorrência aconteceu por volta das 16h, na Avenida Beira Rio, nas imediações da comunidade Favela do Amor, no bairro Bugio.

Durante o patrulhamento ostensivo, os policiais da Força Tática observaram um homem em atitude suspeito carregando um bornal. Ao perceber a aproximação da viatura, ele foi para uma casa desabitada e, antes de fugir através do mangue, atirou contra os policiais.

Na fuga, o homem abandonou o bornal com duas bolsas tipo zip lock com uma substância semelhante à maconha, uma bolsa menor com material semelhante ao crack, além de três rádios comunicadores com suas bases de carregamento.

A operação teve o suporte de outras unidades da Força Tática, que realizaram busca, sem sucesso, na tentativa de localizar o suspeito.

O material apreendido foi levado à delegacia.

Fonte SSP