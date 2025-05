Policia Militar apreende drogas com suspeito no Bairro Industrial, em Aracaju

Nesse sábado (10), militares do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (GETAM), apreenderam entorpecentes com um suspeito no Bairro Industrial, zona norte de Aracaju.

A equipe realizava patrulhamento ostensivo, quando visualizou um homem em atitude suspeita conduzindo uma motocicleta. Durante a abordagem, foram encontrados dentro de uma pochete pertencente ao suspeito os seguintes materiais: 50 gramas de cocaína; 10 embalagens “zip lock’s” contendo cocaína; 8 gramas de maconha fracionada em 14 embalagens “zip lock’s”.

Diante do flagrante, o homem foi conduzido à Delegacia para adoção das medidas cabíveis.

Com informações e foto PM