POLICIA MILITAR APREENDE MAIS DE 580 QUILOS DE DROGAS EM UMA CAMINHONETE EM AVENIDA DE ARACAJU

Em operação deflagrada nesta terça-feira (03) pela Polícia Militar, o Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) apreendeu mais de 580kg de drogas que tinham saído da Bahia com destino à capital sergipana e também à Grande Aracaju.

Os entorpecentes estavam sendo transportados em uma caminhonete, quando o condutor do veículo foi abordado por militares do BPRp na Avenida Tancredo Neves, nas proximidades de uma universidade, próximo às rodovias que dão acesso a Aracaju.

Conforme o comandante da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro, a apreensão foi resultado de uma troca de informações entre as agências de inteligências da Polícia Militar da Bahia e da corporação sergipana. “Foi um trabalho integrado. A informação era de que um veículo estava transportando entorpecente para o estado de Sergipe, e nós fizemos a abordagem que culminou na apreensão das drogas”, contextualizou.

Segundo o comandante do BPRp, tenente-coronel Vitor Anderson, diante da informação da chegada da droga a Aracaju em uma caminhonete de modelo S10, de cor branca, a unidade passou a fazer o monitoramento da situação. “Às 7h30, localizamos o veículo nas proximidades de uma faculdade particular. Inicialmente, o suspeito tentou fugir, mas depois obedeceu à ordem de parada dos policiais militares”, detalhou.

Na verificação do veículo, as equipes do BRPp encontraram diversas caixas contendo maconha. “A carga de entorpecentes estava coberta por uma lona, e o homem que fazia o transporte da droga alegou que não sabia o destino do material, o conteúdo das caixas e nem que o havia contratado para o transporte. Ao identificar que era droga, os policiais deram voz de prisão ao suspeito”, relatou o tenente-coronel Vitor Anderson.

Ainda como resultado da operação, o comandante do BPRp avaliou a ação como uma parte importante do enfrentamento à criminalidade na capital sergipana. “A Polícia Militar de Sergipe preservou, com essa apreensão, grande quantidade de vidas, pois vários acertos de contas poderiam acontecer entre traficantes, pois locais de venda de drogas seriam abastecidos com esses entorpecentes”, acrescentou.

Após a apreensão, o material entorpecente foi encaminhado ao Departamento de Narcóticos (Denarc), unidade especializada responsável pela investigação de ocorrências em torno do tráfico de drogas em Sergipe. “E a informação que temos é que a droga apreendida nessa operação seria utilizada para abastecer a capital e Grande Aracaju”, pontuou o comandante do Batalhão de Radiopatrulha, tenente-coronel Vitor Anderson.

