Polícia Militar apreende mais de três quilos de drogas em Aracaju

A Polícia Militar, através do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC), apreende mais de três quilos de maconha, durante ações de policiamento preventivo, no bairro Cidade Nova, em Aracaju. A ação ocorreu na tarde desta segunda-feira, 26, na capital.

De acordo com informações da polícia, militares do CPMC realizavam policiamento preventivo pela Zona Norte de Aracaju, quando foram informados por populares que suspeitos teriam acabado de receber entorpecentes em um morro localizado no bairro Cidade Nova.

Logo após a denúncia, a equipe policial deslocou-se para a região, onde começou a realizar buscas e visualizou três suspeitos que, ao notarem a aproximação policial, fugiram do local, abandonando quatro tabletes de maconha, pesando 3,3 quilos, uma balança de precisão e um celular. Na tela do aparelho havia a foto de um dos suspeitos que fugiu durante a ação.

Todo o material apreendido foi levado para o Departamento de Narcóticos (Denarc), para adoção das medidas legais.

Com informações e foto da SSP