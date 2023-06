Polícia Militar apreende quase 9 kg de entorpecente em Socorro

Equipes da Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) apreenderam quase 9kg de maconha no Conjunto Jardim, no municipio de Nossa Senhora do Socorro, na Grande Aracaju. A apreensão foi realizada nessa segunda-feira (12).

Segundo informações da policia, os militares foram informados por populares de que um homem estaria vendendo entorpecentes na Rua Professor Antônio.

Diante disso, equipes do Batalhão de Polícia Choque (BPChoque) e do Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam) foram à localidade, para verificar a denúncia, e notaram quando um homem fugiu rapidamente, abandonando 8,7 kg de maconha.

As equipes realizaram buscas, mas o suspeito ainda não foi localizado. A droga foi apreendida, e a ocorrência encaminhada à Delegacia Plantonista.

Fonte: ASCOM PM.