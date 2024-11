POLÍCIA MILITAR APRESENTA BALANÇO DAS OCORRÊNCIAS DE TRÂNSITO E OPERAÇÕES DO BPRV DURANTE O FIM DE SEMANA

Durante o último fim de semana, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) intensificou a fiscalização nas rodovias estaduais com foco na segurança dos condutores e na prevenção de acidentes de trânsito.

Ações de monitoramento e operações estratégicas, como a “Operação Saturação Pré-Caju”, “Operação Prudência pela Vida”, “Operação Pré-Caju” buscaram não apenas controlar o tráfego, mas também coibir práticas ilícitas e promover um trânsito mais seguro para a população sergipana. O resumo das ocorrências foi divulgado nesta segunda-feira, 11.

Sexta-feira

Na sexta-feira, 8, ocorreu um acidente na rodovia SE-220, no povoado Saco das Varas, em Muribeca. Um veículo de modelo Punto saiu da pista. O condutor foi atendido pelo Samu e estava consciente, sem aparentes lesões graves.

Ainda não sexta-feira, ocorreu uma colisão envolvendo o atropelamento de um animal na rodovia SE-050, em Aracaju. O condutor e a passageira de uma motocicleta colidiram com o animal que estava na pista.

Ainda na sexta-feira, ocorreu uma colisão frontal na SE-220, povoado Umbuzeiro, sentido Nossa Senhora da Glória. O condutor da motocicleta veio a óbito no local, enquanto o condutor do caminhão não teve lesões. O acidente foi registrado em uma curva para a direita, após o motociclista perder o controle e invadiu a pista oposta, colidindo frontalmente com o caminhão. O teste de alcoolemia no condutor do caminhão indicou 0,00 mg/L.

Sábado

No sábado, 9, ocorreu uma colisão lateral na rodovia SE-230, no trevo de Santa Rosa do Ermírio, Poço Redondo. No caso, dois carros colidiram após um deles fazer uma conversão à esquerda. Após a colisão, o condutor do veículo que provocou a colisão fugiu do local. Uma passageira veio a óbito.

Ainda no sábado, na rodovia SE-170, no povoado Brasília, em Lagarto, dois veículos colidiram após uma manobra na rodovia. O condutor de um dos veículos precisou de atendimento médico.

Domingo

No domingo, 10, ocorreu uma ação integrada entre o BPRv e o Batalhão de Polícia de Ações Táticas do Interior (BPati). Na ação, um veículo com destino a Salvador foi abordado. Com os ocupantes, foram encontrados 48 celulares, 14 cartões em nomes de terceiros, quatro relógios, uma pulseira dourada, 11 dólares e uma cédula de 100 cruzados. Os suspeitos e os objetos apreendidos foram encaminhados à Delegacia Plantonista de Estância para as providências legais.

Com informações da SSP