Polícia atende 2 ocorrências de violência doméstica na mesma noite em Nossa Senhora do Socorro

Policiais do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM) atenderam nessa quinta-feira (11), duas ocorrências de violência doméstica em Nossa Senhora do Socorro.

O primeiro chamado veio do Povoado Taiçoca de Fora, ainda no início da noite. De acordo com a denúncia feita ao Ciosp – 190, a vítima teve sua residência invadida pelo ex-companheiro, que se recusava a sair do imóvel. Ele ainda ameaçou cometer outras agressões caso a ex-companheira chamasse a polícia.

Os policiais foram ao endereço da mulher e encontraram o homem ainda muito agressivo e ameaçando a vítima, mesmo na presença dos militares. Ele continuou se negando a sair da casa, resistiu à prisão e precisou ser retirado da casa algemado, sendo conduzido à delegacia.

Pouco tempo depois, os militares receberam um chamado do Conjunto Marcos Freire II, também relacionado a crime previsto na Lei Maria da Penha. O Ciosp – 190 foi informado de que a vítima estaria sendo agredida por seu companheiro.

Quando chegaram no local, a vítima relatou aos policias que o agressor, além das ameaças, teria também rasgado sua roupa. Segundo a mulher, ele tinha o costume de proferir xingamentos constantemente contra ela.

Nos dois casos, os envolvidos foram encaminhados ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis aos respectivos casos.

Com informações da PM/SE