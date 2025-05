POLÍCIA MILITAR ATUA PARA CONTER UM HOMEM EM SURTO PSICÓTICO QUE AMEAÇAVA FAMILIARES NA ZONA SUL DA CAPITAL

Policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope) foram acionados na manhã deste domingo (18), para conter um homem com esquizofrenia em surto psicótico que ameaçava familiares com uma faca no Bairro Grageru, Zona Sul da capital.

A PM informou que assim que foram acionados, os policiais militares que atuam na área realizaram as primeiras medidas de intervenção e solicitaram o apoio do Batalhão de Operações Especiais, que empregou técnicas e estratégias adequadas para controlar a situação.

Em seguida, a unidade especializada em gestão de crises, conseguiu conter o homem e encaminhá-lo para o atendimento médico

Com informações da PM