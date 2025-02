Policia Militar atuará com mais de 5 mil profissionais para garantir a segurança do Carnaval 2025 em SE

A Polícia Militar de Sergipe mobilizará mais de cinco mil profissionais para garantir a segurança durante o período carnavalesco em diversas cidades sergipanas. O objetivo da corporação é proporcionar um ambiente seguro para foliões, turistas e moradores locais.

A Operação Carnaval 2025, como foi denominada, acontecerá no período de 28 de fevereiro a 5 de março, com a finalidade de atuar em mais de 200 eventos previstos para acontecer nos municípios do interior do estado e da Grande Aracaju.

Neste período, a maior parte do efetivo, 4 mil policiais militares, atuará, em regime ordinário e extraordinário, para garantir a segurança dos mais de 90 eventos espalhados pelo interior sergipano, com destaque para os municípios de Pirambu, Neópolis e Estância.

O chefe do Setor de Planejamento do Comando do Policiamento Militar do Interior (CPMI), major Santana, definiu como deve funcionar a estratégia do policiamento em eventos carnavalescos. “A nossa estratégia de segurança é construída com antecipação para que todos os detalhes sejam pensados minuciosamente. Dessa forma, a Polícia Militar avalia o histórico de festividades dos municípios para saber o que precisa ser intensificado ou melhorado nos esquemas de segurança. A partir dessas informações, podemos delimitar o número de efetivo e a modalidade de policiamento mais adequados para cada evento”, explicou.

Na Grande Aracaju, onde cerca de 102 bloquinhos de rua devem desfilar, entre eles o Rasgadinho, a corporação contará com 1.500 policiais militares e dezenas de viaturas. O plano de segurança para essa região inclui o reforço do policiamento em locais de grande concentração de público e shows. O monitoramento também será reforçado com a utilização de drones em locais estratégicos. “Levando-se em consideração as particularidades de cada festa, o esquema de segurança será reforçado com o policiamento fixo ou itinerante. Além disso, atuaremos com a participação dos batalhões de área e unidades especializadas, a exemplo do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), entre outros”, complementou o tenente Aucley Vasconcelos, lotado no setor de eventos do Comando do Policiamento Militar da Capital (CPMC).

