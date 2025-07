Polícia Militar conduz reintegração de posse na Zona Sul de Aracaju

Durante esta quinta-feira (24), a Polícia Militar de Sergipe conduziu, de forma pacífica, uma ação de reintegração de posse em uma fazenda no Jardim Recreio, Bairro 17 de Março, Zona Sul de Aracaju. A área era ocupada por 14 famílias.

A operação, coordenada pelo 1º Batalhão de Polícia Militar (BPM), contou com a presença de 67 militares e foi realizada de forma integrada com o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), para prevenir possíveis eventualidades, como incêndios no local, além do apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e do Núcleo de Operações com Drones.

Atuaram na reintegração de posse equipes da Cavalaria, do BPChoque, do BPTran — responsável pela contenção do trânsito —, do BPRp e do Getam, que realizou o policiamento periférico aproximado. O tenente Marcel, integrante do Grupo de Gestão de Crises e Conflitos (GGCC) da PMSE, explicou que a unidade atua no apoio ao cumprimento de mandados coletivos de reintegração de posse. Ele informou que a ação desta quinta-feira foi determinada pela 8ª Vara Cível em abril deste ano.

Segundo o oficial, auxiliados por um oficial de justiça, foi realizado um trabalho de acompanhamento, com uma primeira visita técnica no mês de abril, priorizando a conscientização dos moradores da área, que foram informados sobre a necessidade de desocupação do terreno dentro de um prazo estabelecido, o que resultou em um ato voluntário e sem confrontos. Ele destacou que a finalidade do GGCC é cumprir o mandado de reintegração de posse de uma forma menos traumática.

A operação teve início por volta das 6h, com uma análise antecipada da situação, ato que contou com a participação de Oficiais de Justiça, e da Defensoria Pública, que compareceram para gerenciar a situação. Logo em seguida, às 7h, os agentes dirigiram-se até o local, subsidiados por dois postos de comando. Um deles mais aproximado, composto por membros da Prefeitura, da Assistência Social e do Conselho Tutelar; o outro, mais afastado, com sua composição concentrada nos operadores de segurança pública.

A ação, classificada como pacífica, foi resultado de um diálogo favorável em busca de soluções para os conflitos, evitando o uso da tropa e obedecendo à decisão judicial.

