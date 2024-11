Policiais da 4º Companhia Independente (4º CIPM) cumpriram um mandado de prisão contra uma mulher, no último sábado, 16, em Simão Dias.

Em trabalho conjunto com a Polícia Militar da Bahia, policiais da 4º CIPM prenderam uma mulher pela suspeita do crime de homicídio. Além disso, com a suspeita foram encontras embalagens com substância semelhante à cocaína e maconha.

A suspeita foi conduzida, juntos com os materiais apreendidos, para a Delegacia local.

Fonte: Ascom PM/SE