POLÍCIA MILITAR DE SE ADQUIRE 50 NOVAS VIATURAS PARA AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO

Na manhã desta sexta-feira, 11, a Polícia Militar de Sergipe (PMSE), através do comandante-geral coronel Alexsandro Ribeiro, realizou a entrega simbólica das chaves de 50 novas viaturas. Os veículos, adquiridos com recursos da própria Corporação, têm a finalidade de melhorar ainda mais as condições de trabalho dos policiais que atuam nos serviços operacional e administrativo.

Durante o ato de entrega, no pátio do Quartel do Comando Geral (QCG), o coronel Ribeiro explicou que os veículos novos contribuem para a execução de um serviço de segurança pública de qualidade para a população, como também, fortalecem a imagem institucional. “A renovação da frota é essencial para garantir mais eficiência nas ações operacionais e mais segurança, tanto para os policiais quanto para a população. Com veículos mais modernos e equipados, conseguimos atender com mais rapidez e ampliar a presença da Polícia Militar em todo o estado”, afirma.

As 50 viaturas modelo Spin foram plotadas e serão destinadas a diversas unidades operacionais e administrativas da PMSE. A previsão é de que, até o mês de agosto, sejam entregues 126 novos veículos a serviço da sociedade sergipana. O contrato de locação prevê um período inicial de 30 meses, com possibilidade de prorrogação por até dez anos, em um investimento mensal de R$ 219.610,00, totalizando R$ 6.588.300,00 ao longo do contrato.

“Após o processo licitatório, a empresa vencedora entregou os primeiros 50 veículos no mês de junho. Hoje, estamos recebendo outros 50 carros novos, com uma previsão de entrega de mais 26 veículos no mês de agosto, totalizando 126 viaturas novas. Dessa forma, manteremos a nossa frota renovada para atender da melhor forma às demandas da Corporação”, pontua o chefe da 6ª Seção do Estado-Maior, setor responsável pela logística da PMSE, coronel José Alcântara.

