Polícia Militar de Sergipe celebra 190 anos com inauguração e entrega de equipamentos

Nesta sexta-feira, 28, a Polícia Militar de Sergipe (PMSE) celebrou seus 190 anos de dedicação à proteção e ao serviço da população sergipana com uma solenidade marcante. O evento realizado no Quartel do Comando Geral (QCG) contou com a inauguração oficial da nova sede da Corporação, a apresentação dos novos uniformes do Regimento de Polícia Montada (RPMon), da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães) e da Companhia Independente de Polícia Ambiental (Cipam), além da entrega de novas viaturas.

A solenidade destacou a modernização e o fortalecimento da Polícia Militar de Sergipe, com a apresentação dos novos uniformes, cuidadosamente desenvolvidos para atender às necessidades operacionais dos policiais. Os trajes foram projetados para oferecer maior conforto, segurança e praticidade, sem deixar de lado elementos que remetem à tradição e à história da corporação, reforçando a identidade e o orgulho de representar a PMSE.

Além disso, a Polícia recebeu um reforço significativo em sua frota, com a entrega de dez bases móveis, duas pickups e um ônibus, totalizando um investimento de R$ 4.802.077,32. Os recursos, provenientes de fundos próprios da PMSE e do Fundo Nacional de Segurança Pública, refletem o compromisso do Governo do Estado, da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e do Comando Geral com o fortalecimento do policiamento comunitário na capital e na Grande Aracaju.

A nova sede do QCG foi oficialmente inaugurada durante o evento, simbolizando uma nova fase para a Corporação. O espaço moderno e funcional foi projetado para proporcionar mais dignidade e respeito aos policiais militares, além de atender às demandas das unidades vinculadas ao Estado Maior Geral e aos Comandos de Policiamento Militar da Capital (CPMC), do Interior (CPMI) e Especializado (CPME).

A solenidade também foi marcada por uma homenagem especial ao comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro de Souza, que recebeu do Corpo Musical da Corporação a execução do dobrado ‘Coronel Alexsandro Ribeiro de Souza’, composto e arranjado pelo subtenente Roberto Brito.

A manhã festiva contou ainda com a promoção de 35 sargentos, pelo critério de antiguidade. A Polícia Militar de Sergipe reafirma nesse dia histórico, seu compromisso com a segurança pública e a população sergipana.

Foto: Ascom SSP