POLÍCIA MILITAR DE SERGIPE VAI APURAR SOBRE UM VÍDEO ENVOLVENDO UM POLICIAL EM BARRA DOS COQUEIROS

A Polícia Militar de Sergipe informa que o fato divulgado em vídeo na noite desse domingo (10), envolvendo um policial militar em serviço no município da Barra dos Coqueiros, já chegou ao conhecimento da corregedoria da Corporação, que adotará os procedimentos administrativos previstos para apuração.

A análise seguirá a legislação vigente e as normas internas, com observância ao contraditório e à ampla defesa, avaliando de forma técnica todos os elementos e circunstâncias do caso.

A Instituição ressalta que mantém protocolos de conduta padronizados e programas de capacitação contínua, visando garantir um serviço de segurança pública eficiente, ético e alinhado aos valores da corporação.

A população aguarda o desdobramento das investigações, enquanto a Polícia Militar reforça seu compromisso com a transparência e a correção dos procedimentos internos.