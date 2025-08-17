PM desarticula um desmanche de motos no município de Itabaiana

Policiais militares do 7° Batalhão de Polícia Militar e do Getam desarticularam na tarde deste sábado (16), um desmanche de motos em Itabaiana. O envolvido foi preso em flagrante.

As equipes estavam realizando patrulhamento ostensivo, pela Rodovia Rosendo Ribeiro de Souza, que liga Lagarto à Itabaiana, quando visualizaram uma pessoa transportando uma motocicleta com características incompatíveis com o modelo original.

Com base na suspeição, os militares deram voz de parada para a realização das verificações pessoal e veicular, e constataram que o veículo estava com vários sinais identificadores adulterados. Após a consulta, concluiu-se que a placa era de uma moto do estado do Rio de Janeiro.

Ao ser questionado sobre o fato, o suposto autor informou que o objetivo do ilícito foi adquirido por R$ 2.000,00 reais e seria destinado a uma sucata, em Itabaiana.

Em decorrência da situação apresentada, os policiais dirigiram-se até o suposto depósito, e encontraram mais seis motos nas mesmas condições ilegais.

O homem e as sete motocicletas foram conduzidas à Delegacia Regional de Lagarto para a adoção das medidas legais cabíveis ao caso.

Com informações e foto da PM/SE