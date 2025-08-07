POLÍCIA MILITAR DESARTICULA UM LABORATÓRIO CLANDESTINO DE MACONHA NO BAIRRO SÃO JOSÉ, EM ARACAJU

Policiais militares do Batalhão de Polícia de Radiopatrulha apreenderam nesta quinta-feira (07), quase 30 pés maconha cultivados em estufa no Bairro São José, em Aracaju.

Durante patrulhamento tático no bairro, comerciantes e moradores abordaram os militares e denunciaram um forte odor de maconha e uma grande movimentação de pessoas em um imóvel aparentemente abandonado.

As denúncias também indicavam a entrada e saída constante de pessoas transportando galões, garrafas e embalagens utilizadas no tráfico na casa.

Ao se aproximar do local, os policiais sentiram um forte cheiro de maconha e observaram, pelas janelas danificadas do imóvel, a presença de mudas da planta e utensílios típicos de cultivo em estufa.

No interior do imóvel, foi localizado um laboratório improvisado com painéis de LED, ventiladores, fertilizantes, máscaras de respiração, luvas e uma estufa ativa com sistema de iluminação e ventilação.

Os militares apreenderam documentos, cartões de crédito, CRV de motocicleta, e um simulacro de arma de fogo, além de cerca de 30 pés de maconha.

Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia Plantonista.

Com informações e foto da PM/SE