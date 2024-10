Polícia Militar desencadeia a Operação Eleições 2024 nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (4), a Polícia Militar de Sergipe desencadeia a Operação Eleições 2024, com reforço em plantão dedicado às atividades de segurança na capital e no interior do estado, durante o período eleitoral. A operação envolve cinco Comandos de Policiamento Militar Regionais (CPMRs), que terão a responsabilidade de monitorar e assegurar o bom andamento do processo eleitoral em todos os 75 municípios do estado.

A estratégia da PMSE visa um acompanhamento minucioso e segmentado, respeitando as singularidades de cada região sergipana, para garantir que o direito ao voto seja exercido de forma ordeira e pacífica. Nesse sentido, o comandante-geral, coronel Alexandro Ribeiro, nomeou o subcomdante-geral, coronel Carlos Rolemberg, como comandante da Operação Eleições 2024, tendo como principal auxiliar na missão o coronel Gilberto Melo, coordenador operacional da operação.

O trabalho dos CPMRs será essencial para que qualquer situação de risco ou incidente seja rapidamente identificada e tratada, garantindo a tranquilidade de eleitores e mesários. O planejamento operacional da segurança das eleições também prevê que a partir desta sexta-feira, estarão disponíveis efetivos adicionais e suporte logístico necessário para atender a todas as demandas emergenciais que possam surgir até o dia da votação, em cada um dos municípios sergipanos.

Dessa maneira, nesta sexta-feira (4), se deslocam para o interior do estado os comandos das CPMRs, os oficiais que irão atuar como coordenadores de segurança das Zonas Eleitorais, responsáveis por manter o contato direto como o juiz eleitoral, além das equipes de policiamento especializado.

No sábado (5), ocorrerá o embarque do efetivo a partir da Diretoria de Motomecanização da PMSE, ao lado do Cfap. Por volta das 10h acontecerá o deslocamento dos supervisores, oficiais responsáveis por cerca de 10 locais de votação, e às 14h chegam aos municípios, as equipes de policiais militares que irão atuar no reforço do policiamento das cidades e na segurança dos fóruns.

Já durante a madrugada do domingo (6), está previsto o embarque da tropa escalada para a segurança dos locais de votação.

Com o emprego direto de aproximadamente 4 mil militares na Operação Eleições 2024, a Polícia Militar irá atuar desde o reforço antecipado do policiamento nas cidades, até a escolta e transporte das urnas, além da segurança dos locais de votação em todo o território sergipano.

Com a missão de preservar a ordem pública e a segurança ao longo de todo o processo eleitoral, a PMSE ainda conta com o apoio das demais forças de segurança pública do estado de Sergipe, além da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

