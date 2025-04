Polícia militar do estado de Sergipe realiza mudanças em unidades militares. Confira

O blog Espaço Militar teve acesso às mudanças feitas em unidades da Polícia Militar do Estado de Sergipe.

Confira abaixo quais as mudanças:

* 7º Batalhão – Assume o comando da unidade o Tenente-Coronel Lucas Rebello e o Tenente-Coronel Gilmar Santos Santana passa a ser o Auxiliar do Subchefe do EMG. Passa também a ser o Subcomandante do batalhão o Major Fernando Costa Silva, o qual deixou o Subcomando do BPRv.

* 9º Batalhão – Assume o comando Carlos Eduardo Vieira Barreto, que sai da cavalaria e o Major Adilson do Espírito Santo Lima passar a ser o Subcomandante do BPRv.

* Cavalaria – Assume o comando o Major Jeferson Roberto Menezes de Souza.

* 11º Batalhão – Assume o Subcomando da unidade o Capitão Humberto da Conceição, que deixa o Subcomando da 6ª CIPM.

* Ajudância – Assume a Chefia a Tenente-Coronel Claudice Santos Menezes Silva.

* GSI – Assume a Chefia a Major Evelyn Gomes de Lima.

Matéria do blog Espaço Militar