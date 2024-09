Polícia Militar do estado de Sergipe reforça frota de veículos

A Polícia Militar de Sergipe continua investindo em infraestrutura e melhores condições de trabalho.

Nesta sexta-feira (13), o Coronel Alexsandro Ribeiro, comandante-geral da PMSE, realizou a entrega de 11 veículos, na nova sede do Quartel do Comando Geral que agora funciona no bairro Industrial, em Aracaju.

Na oportunidade foram entregues 8 carros, zero quilômetros, modelo Duster. Essa distribuição foi feita para o Centro de Ensino e Instrução (2), 8⁰ Batalhão de Polícia Militar (4) e 5⁰ Batalhão (2), sendo que esses dois últimos serão destinadas à ronda escolar.

Além disso, foram destinados 2 caminhões, modelos Mercedes Benz, zero quilômetro, ao setor de infraestrutura da corporação (PM4), para uso nas ações de logística.

Vale ressaltar que o 11° Batalhão também recebeu reforço em sua frotas, com o recebimento de 1 veículo Sandero, fruto do investimento do Governo Federal, para ser empregado na Ronda Maria da Penha.

Todas as viaturas farão parte da frota orgânica da Corporação e servirão para servir à sociedade sergipana com rapidez e excelência nas diversos regiões do estado.

Fonte e foto PM/SE