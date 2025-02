PM e DER/SE elaboram estratégias para aumentar a segurança nos terminais rodoviários de Aracaju

Nesta segunda-feira, 17, a Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) e o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) realizaram uma reunião no Quartel do Comando Geral (QCG) para discutir estratégias de segurança nos terminais rodoviários Luiz Garcia e José Rollemberg Leite, em Aracaju. A iniciativa visa atender às reivindicações de usuários, motoristas e comerciantes que frequentam esses locais.

Como resultado do encontro, a PMSE intensificará o policiamento ostensivo nas áreas externas dos terminais, especialmente durante a noite, com a instalação de bases móveis no entorno. Além disso, será empregado serviço de inteligência para identificar e monitorar possíveis infratores que atuam na região.

O tenente-coronel Alisson Cruz, chefe da 5ª Seção do Estado-Maior da PMSE, destacou a importância dessas medidas para garantir a segurança de todos que circulam pelos terminais: “Decidimos intensificar o serviço de inteligência para coletar informações e identificar o perfil dos infratores que atuam na região. Dessa forma, em colaboração com a Segurança Pública e outros órgãos estaduais e municipais, poderemos desenvolver políticas públicas mais eficazes para reduzir o número de pessoas em situação de vulnerabilidade e dependência de drogas no entorno dos terminais rodoviários”.

Participaram da reunião o comandante-geral da PMSE, coronel Alexsandro Ribeiro; Everton Menezes, representante do DER/SE; e oficiais de setores estratégicos A colaboração entre as instituições reforça o compromisso com a segurança pública e a melhoria da qualidade dos serviços nos terminais rodoviários da capital sergipana.

Foto: Ascom SSP