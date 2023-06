Policia Militar e Sefaz apreendem carga sem nota fiscal no município de Nossa Senhora do Socorro

Uma ação conjunta entre policiais militares da Companhia de Polícia Fazendária (CPFaz) e auditores da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) na noite dessa quinta-feira (1º), resultou na apreensão de uma carga com sucata de ferro sem nota fiscal. O flagrante foi realizado no município de Nossa Senhora do Socorro.

Segundo as informações da polícia, as equipes estavam realizando fiscalização de rotina, quando os auditores da Sefaz abordaram um caminhão que transportava sucatas de ferro. Na verificação do material, os agentes descobriram que a carga não possuía nota fiscal.

Com o apoio dos policiais militares da Companhia Fazendária, a carga foi retida e encaminhada para o Fisco estadual, onde foi registrado o auto de infração.

Com informações e foto da PM.