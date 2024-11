Polícia Militar encaminha documentos e objetos perdidos no Pré-Caju para os Correios

A Polícia Militar do Estado de Sergipe enviou, na manhã desta quinta-feira (14), os documentos e objetos perdidos durante o Pré-Caju 2024 para a Agência Central dos Correios, em Aracaju.

Os documentos e objetos perdidos durante o Pré-Caju foram encaminhados para a agência dos Correios. As pessoas que constam com o nomes na lista divulgada no site da Polícia Militar de Sergipe deverão procurar a Agencia Central dos Correios, localizada na Rua Itabaiana, Centro de Aracaju, no período de funcionamento da agência, para fazer a retirada.

Fonte: Ascom PM/SE