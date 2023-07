Polícia Militar flagra crime ambiental no município de Indiaroba

Policiais militares do Pelotão Ambiental (PPAmb) flagraram nesta sexta-feira (21). um crime ambiental no município de Indiaroba, região Sul do estado. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi lavrado no local e a retroescavadeira apreendida.

O flagrante ocorreu durante fiscalização ambiental na Mata do Sabão, zona rural do município.

Ainda conforme informações, dois homens estavam no local e o proprietário do terreno construía um tanque sem autorização dos órgãos ambientais competentes.

Em decorrência do crime ambiental, um TCO foi lavrado com base no artigo nº 48 da Lei 9.605/98, e o maquinário apreendido.

Com informações e foto da PM