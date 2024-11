Polícia Militar forma 21 cabos especialistas no Quadro de Saúde

Na manhã desta terça-feira, 5, a Polícia Militar de Sergipe realizou a solenidade de formatura de 21 cabos especialistas na área de saúde, ampliando o quadro de profissionais capacitados para atuar no apoio do atendimento médico à Corporação.

Os novos cabos, com formações em diversos cursos superiores da área da saúde, passaram por um treinamento especializado, com foco em conhecimentos de saúde, voltados para o ambiente militar, incluindo procedimentos de primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar, ambulatorial e suporte em situação de emergência.

Foram dois meses de curso, com 316 horas aula, divididas em 15 disciplinas, regradas de treinamentos rigorosos e estudos aprofundados. A partir de agora, os 21 concludentes estão plenamente aptos para realizarem suas atividades como auxiliares de saúde em prol dos militares e seus dependentes.

A cabo Emily, formada em nutrição, comentou sobre a sua nova missão no âmbito da Polícia Militar. “Estava lotada no BPTran, quando resolvi participar do processo seletivo para ingressar no Quadro de Saúde como nutricionista e, após ser aprovada, estou muito feliz em assumir essa nova função. Espero contribuir bastante”, afirmou.

A iniciativa faz parte das diversas ações de valorização da saúde e do bem-estar da tropa, proporcionadas pelo Comando Geral da Corporação, contribuindo para um atendimento ainda mais qualificado no Hospital da Polícia Militar.

“Estamos felizes com a formatura desses 21 profissionais do Quadro de Saúde. Nós temos uma turma formada por enfermeiros, auxiliares de gabinete odontológico, veterinários e nutricionistas, que serão de grande valor para o serviço prestado pelo Hospital da Polícia Militar a todos os policiais de Sergipe e seus dependentes”, explicou o diretor do HPM, coronel Saulo Fontes Santana.

O Curso de Formação de Cabos Especialistas no Quadro de Saúde aconteceu nas dependências do Centro de Ensino e Instrução (CEI) da PMSE, assim como a solenidade de encerramento.

“Este momento marca o fim de um ciclo de intenso aprendizado, superação e crescimento pessoal e profissional. Ser especialista em saúde é uma missão de responsabilidade e grande honra. Vocês, que agora carregam o título de especialistas, terão a oportunidade e a responsabilidade de cuidar daqueles que, dia após dia, arriscam suas vidas para garantir a segurança da sociedade sergipana”, enfatizou o comandante do CEI, tenente-coronel Cledywan Siqueira dos Santos.

