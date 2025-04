Polícia Militar garante tranquilidade na abertura do Lagarto Folia 2025

A Polícia Militar de Sergipe implementou, neste sábado (19), um esquema especial para garantir a segurança dos milhares de foliões que foram curtir o primeiro dia do Lagarto Folia 2025. O evento acontece no município de Lagarto, Centro-Sul do estado, com uma programação repleta de grandes atrações locais e nacionais.

O planejamento de segurança, supervisionado de perto pelo comandante-geral da Corporação, coronel Alexsandro Ribeiro, contou com centenas de policiais do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) e de unidades especializadas, distribuídos no percurso dos trios elétricos e em todo o entorno da festa.

De acordo com o coordenador do policiamento, tenente-coronel Lucas Rebello, a atuação da Polícia Militar é essencial para que o Lagarto Folia, uma festa que movimenta a economia e promove a cultura da região, aconteça num clima de muita alegria e tranquilidade.

“A Polícia Militar montou um planejamento com várias modalidades de policiamento para garantir a tranquilidade do evento. Desde o início da festa, estamos com pontos de bloqueios no acesso do município, além de tropas especializadas para acompanhar o percurso dos trios elétricos e levar o máximo de segurança para os foliões”, explicou o tenente-coronel.

A importância do policiamento foi destacada pelos foliões, que puderam curtir o primeiro dia da festa com a sensação de segurança e organização.

“É bom saber que com a presença da Polícia Militar, a gente pode curtir o primeiro dia do Lagarto Folia com tranquilidade. Vem curtir! Convidou o folião Miguel.

A atuação da Polícia Militar continua ao longo dos três dias de Lagarto Folia, com o mesmo compromisso de servir e proteger a sociedade sergipana.

Com informações e foto da PM/SE