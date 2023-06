Polícia Militar identifica suspeito de participação em roubos em Salgado e o homem morre em confronto

Policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) identificaram um suspeito de participação em diversos roubos no município de Salgado, na região Centro-Oeste do Estado. Ação policial ocorreu nessa terça-feira (13).

De acordo com as informações policiais, os militares localizaram um homem que transitava em uma motocicleta de maneira suspeita e resolveram abordá-lo. Neste momento, ele realizou disparos contra os policiais, na tentativa de fugir em direção a um matagal.

Em confronto, o homem foi atingido, socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Com ele foram apreendidos um revólver calibre .38, com seis munições, sendo quatro deflagradas. Além do material, foram encontradas uma bolsa contendo cocaína e uma máscara.

O caso foi encaminhado à delegacia do município de Estância.

Com informações e foto da PM