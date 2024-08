POLÍCIA MILITAR INICIA OPERAÇÃO COMÉRCIO SEGURO DURANTE ÉPOCA DE COMPRAS DESTINADAS AO DIA DOS PAIS

Devido ao aumento significativo do fluxo de pessoas no centro comercial de Aracaju, em decorrência do período de compras para o Dia dos Pais e da possível ampliação do horário de funcionamento dos estabelecimentos, a Polícia Militar de Sergipe, por meio da 6ª Companhia Independente de Polícia Militar (6ª CIPM), implementou a ‘Operação Comércio Seguro – Dia dos Pais’, como reforço no policiamento local. Como resultado, duas tentativas de furto foram interceptadas pelas equipes policiais.

Conforme a major Manuela Gomes, comandante da 6ª CIPM, o policiamento está sendo realizado a pé, com os militares patrulhando a área comercial de maneira contínua. “Essa abordagem permite maior proximidade com os comerciantes e consumidores, aumentando a sensação de segurança e possibilitando uma resposta mais rápida e eficaz das ocorrências”, evidenciou.

“Estamos reforçando o centro comercial de Aracaju principalmente nos pontos do calçadão da João Pessoa, Laranjeiras e São Cristóvão justamente em alusão ao aumento do fluxo de de pessoas decorrente das compras para o Dia dos Pais, que ocorre no próximo domingo. Nós temos 26 policiais da 6ª CIPM alocados na área, além do apoio do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur)”, complementou a major Manuela Gomes.

Como resultado da operação, as equipes interceptaram duas tentativas de furto. “Os nossos policiais estavam atentos e debelaram o caso na mesma hora, com o apoio das câmeras do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). A população pode continuar contando com o reforço do policiamento não só no centro, mas também em todo o estado”, acrescentou a comandante da 6ª CIPM.

A ‘Operação Comércio Seguro – Dia dos Pais’ acontece entre os dias 8 e 10 de agosto de 2024, com serviços executados das 07h às 19h. A operação conta também com o apoio de uma base móvel, responsável pelo policiamento ordinário na área dos calçadões. As medidas adotadas são essenciais para garantir um ambiente seguro e organizado durante este período de grande movimentação no centro comercial de Aracaju.

Fonte e foto SSP