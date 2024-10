Polícia Militar inicia plano de segurança para o 2º Turno das Eleições 2024 nesta sexta-feira em Aracaju

A Polícia Militar de Sergipe inicia a “Operação 2º Turno das Eleições 2024”, com reforço em plantão dedicado às atividades de segurança na capital durante o período eleitoral.

A PM informou que a operação começará às 13h desta sexta-feira (25) e previsão de término no início da próxima segunda-feira às 4h.

A estratégia da PMSE visa ações específicas para garantir que o direito ao voto seja exercido de forma ordeira e pacífica. Nesse sentido, o comandante-geral, coronel Alexsandro Ribeiro, nomeou o subcomdante-geral, coronel Carlos Rolemberg, como comandante da Operação Eleições 2024, tendo como principal auxiliar na missão o coronel Gilberto Melo, coordenador operacional do policiamento.

Serão empregados aproximadamente 1.100 militares na Operação Eleições 2024, distribuídos entre as três zonas eleitorais da capital. Os 175 locais de votação contarão com a presença de três policiais para garantir a segurança e os preceitos da lei eleitoral vigente, totalizando 525 policiais escalados nos locais de votação.

Os policiais que atuarão no pleito serão responsáveis por garantir à população sergipana o pleno direito ao voto, garantindo aos cidadãos o exercício democrático nas urnas neste próximo domingo (27).

Além do policiamento ordinário, a operação também terá o reforço de várias unidades de polícia especializada como Batalhão de Polícia de Radiopatrulha (BPRp), Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque), Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), Regimento de Cavalaria Mecanizada de Motopatrulhamento (Getam), Companhia Independente de Polícia Ambiental (CIPam), Companhia Independente de Operações Especiais (CIOE), Regimento de Polícia Montada (RPMon), além de unidades da Força Tática e reforço do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

Com a missão de preservar a ordem pública e a segurança ao longo de todo o processo eleitoral, a PMSE ainda conta com o apoio das demais forças de segurança pública do estado de Sergipe, além da Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal.

Com informações da PM/SE