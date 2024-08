Polícia Militar inicia sétima edição do Curso de Formação para novos instrutores do Proerd em Sergipe

A Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE), a partir do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), iniciou a sétima edição do ‘Curso de Formação Proerd’, que visa formar novos instrutores do Proerd no estado. O programa tem o objetivo de trazer melhores alternativas de vida a crianças e adolescentes. A aula inaugural aconteceu nessa segunda-feira, 12, no campus de São Cristóvão, da Universidade Federal de Sergipe (UFS) e contou com a presença de alunos e professores.

Para a major Amanda Freitas, coordenadora estadual do Proerd, a realização do curso está alinhada com a proposta de expansão do programa no estado de Sergipe. “É uma demanda nossa, de alcançar lugares que o Proerd ainda não alcançava. Temos policiais de várias unidades de Sergipe, inclusive de operacionais, pois essa ligação é muito importante para que esse trabalho floresça, cresça e dê bons frutos”, ressaltou.

A realização do curso de formação segue a metodologia nacional Proerd. “O Distrito Federal é centro de treinamento, e o Proerd segue toda essa metodologia, com cinco centros de treinamentos e, aqui, está a Polícia Militar do Distrito Federal, que é um centro de treinamento”, complementou a coordenadora do Proerd em Sergipe, major Amanda Freitas.

Para a concretização deste curso de formação, a tenente Cristiane Maria Dieter, integrante do Centro de Formação Proerd da Polícia Militar do Distrito Federal, esteve em Sergipe. A oficial, com sua equipe, está auxiliando na formação dos novos instrutores da PMSE.

“O nosso desejo é, de fato, transformar vidas por meio do conhecimento. O nosso desafio é conseguir chegar à criança e que ela nos leve como amigos, como companheiros e tire essa ideia de policial ser ruim e truculento”, citou a tenente Cristiane Maria Dieter, coordenadora do Proerd na PMDF.

A tenente da PMDF também citou a importância de pensar a segurança pública coletivamente. “Estou muito honrada de estar aqui e de poder participar desse momento, porque segurança pública não é algo para ser feito sozinha. Não é sozinha na nossa cidade, na nossa comunidade, mas sim juntos com Polícia Militar, comunidade, escola, igreja, com outras relações interpessoais. Todo mundo junto, pensando em segurança pública”, falou.

Para o aspirante a oficial, Fábio Lobo Medeiros, lotado no 8º Batalhão da Polícia Militar (8º BPM), o Proerd tem uma missão importante na atuação preventiva desenvolvida pela corporação. “Nas primeiras aulas nós já tivemos uma sensação muito boa, de aprendizado interativo e ficamos muito contentes. O trabalho da polícia também é fazer o policiamento preventivo e é muito interessante a iniciativa do Proerd. Isso com certeza faz com que sejam reduzidos os números de criminalidade”, ressaltou.

Proerd

Com base em um programa norte-americano que norteia suas atividades com um esforço cooperativo entre a Escola, Polícia e Família, a Polícia Militar criou o Proerd com o objetivo de promover o bem-estar da sociedade por meio da redução do consumo de drogas e a diminuição dos danos causados pelos entorpecentes. O projeto está implantado em Sergipe desde o ano de 2000.

Fonte e foto SSP

Polícia Militar inicia sétima edição do Curso de Formação para novos instrutores do Proerd em Sergipe

Programa atua com o objetivo de promover o bem-estar social

Fonte e foto SSP