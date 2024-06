POLÍCIA MILITAR ORIENTA SOBRE LOCALIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS PERDIDOS EM FESTIVIDADES JUNINAS

Diante do cenário colorido e do ambiente descontraído proporcionado pelo período junino, a Polícia Militar alerta para uma situação muito comum em grandes festas: a perda de documentos. Para ajudar na localização e devolução desses documentos, a corporação conta com um procedimento que envolve a separação, a triagem e a devolução da documentação perdida aos cidadãos.

Para facilitar a procura por um documento perdido, a Polícia Militar solicita que as pessoas que encontrarem essa documentação procurem uma equipe policial, conforme recomendou a tenente Vanessa Oliveira. “Muitas pessoas que estão lá no evento acabam encontrando esses documentos, assim recomendamos procurar a equipe policial mais próxima para fazer a entrega dessa documentação”, reiterou.

Se, ainda no ambiente da festividade, o cidadão perceber que perdeu algum documento, a recomendação é procurar uma equipe policial mais próxima ao local do fato e o Centro Operacional Integrado de Polícia Militar. “Para poder verificar se ali se encontra o documento que foi perdido na festa. Caso não encontre, o cidadão deve aguardar um pouco e, no outro dia, ir ao QCG da Polícia Militar”, orientou a tenente Vanessa Oliveira.

Devolução de documentos no QCG

Caso a documentação não tenha sido resgatada no dia do evento, a Polícia Militar faz a triagem dessa documentação, conforme explicou a tenente Vanessa Oliveira. “Os documentos são separados para facilitar a devolução dessa documentação às pessoas. Nesse momento, a gente começa a recepcionar todas as pessoas que perderam os documentos no QCG para proceder com a devolução”, detalhou.

Se o documento for localizado junto ao QCG, a pessoa deve apresentar uma documentação comprobatória para concretizar a retirada no Quartel do Comando Geral – que fica localizado na rua Itabaiana, nº 336. “A pessoa que perdeu o documento irá ao QCG com um documento comprobatório da sua identidade pessoal para poder ter a documentação restituída em conformidade com o protocolo da corporação”, acrescentou a tenente.

Direcionamento aos Correios

Embora os documentos encontrados nas festividades juninas fiquem armazenados no QCG da Polícia Militar, a tenente Vanessa Oliveira explicou que, após um determinado período, a documentação é direcionada para os Correios. “A gente ficará com esses documentos até o pós evento aqui na nossa capital, ou seja, até meados do mês de julho. Depois, todos os documentos serão direcionados para os Correios”, informou.

Dicas e cuidados com documentos

E como o cenário do mês de junho é de descontração, a Polícia Militar relembra que é recomendável levar apenas um documento de identificação, já que a perda de outras documentações pode trazer transtornos ao cidadão. “A gente sempre indica que as pessoas levem o mínimo para as festas, pois podem se distrair e acabar perdendo a carteira com diversos documentos”, concluiu a tenente Vanessa Oliveira.

Fonte e foto SSP